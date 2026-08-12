Websol Energy System zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Websol Energy System hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,79 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Websol Energy System 1,59 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Websol Energy System im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,73 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at