Webstep ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Webstep ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Webstep ASA Registered 0,630 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Webstep ASA Registered im vergangenen Quartal 209,8 Millionen NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Webstep ASA Registered 236,4 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at