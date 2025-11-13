Webstep ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Webstep ASA Registered äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,13 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Webstep ASA Registered 0,260 NOK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,83 Prozent auf 178,4 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Webstep ASA Registered 189,4 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at