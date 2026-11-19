Webstep ASA Registered gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,18 NOK. Im letzten Jahr hatte Webstep ASA Registered einen Gewinn von 0,130 NOK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,1 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at