Webster Financial Aktie
WKN: 895305 / ISIN: US9478901096
|Milliardenschwerer Deal
|
03.02.2026 22:12:42
Webster Financial-Aktie im Höhenflug: Santander greift für Milliarden-Übernahme zu
Gemäß Vereinbarung bekommen Webster-Aktionäre 48,75 Dollar in bar und 2,0548 US-Hinterlegungsscheine von Santander pro Webster-Aktie. Die Gesamtsumme von 75,59 Dollar je Aktie basiert auf den Schlusskursen von Montag und entspricht einer Prämie von 16 Prozent auf den zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs.
Webster soll eine Einheit von Santander werden, die sich vollständig im Besitz der spanischen Bank befindet. Nach Abschluss der Transaktion wird Christiana Riley US-Chefin von Santander und CEO von Santander Holdings USA bleiben. Webster-CEO John Ciulla soll Chef der Santander Bank NA werden, in die alle Webster-Geschäfte integriert werden sollen. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.
Im NYSE-Handel zeigte sich die Webster Financial-Aktie letztlich 8,95 Prozent höher bei 71,91 US-Dollar.
Von Chris Wack
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Webster Financial Corp.
Analysen zu Webster Financial Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Webster Financial Corp.
|71,95
|9,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.