Webster Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Webster Financial veröffentlichte am 23.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

Webster Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,90 USD gegenüber 4,37 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,42 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

