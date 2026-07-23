Webster Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Webster Financial lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1,56 USD. Im letzten Jahr hatte Webster Financial einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1,12 Milliarden USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at