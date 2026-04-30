Webster Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Webster Financial veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,50 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,10 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at