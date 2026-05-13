|
13.05.2026 06:31:29
WEBTOON Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
WEBTOON Entertainment ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WEBTOON Entertainment die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 320,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 325,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. Der US-Markt zeigt sich höher. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.