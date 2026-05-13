WEBTOON Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WEBTOON Entertainment ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WEBTOON Entertainment die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 320,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 325,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at