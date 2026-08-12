WEBTOON Entertainment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WEBTOON Entertainment hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WEBTOON Entertainment -0,030 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat WEBTOON Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 338,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at