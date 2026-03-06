|
WEBTOON Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
WEBTOON Entertainment hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WEBTOON Entertainment ein EPS von -0,720 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,28 Prozent zurück. Hier wurden 330,7 Millionen USD gegenüber 352,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
WEBTOON Entertainment hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,660 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,210 USD je Aktie gewesen.
WEBTOON Entertainment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
