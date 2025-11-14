WEBTOON Entertainment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WEBTOON Entertainment hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent auf 378,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at