WEBTOON Entertainment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WEBTOON Entertainment hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at