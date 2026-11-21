On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 19, 2026, Webull (NASDAQ:BULL) announced record total revenue of $219 million, up 39% year over year. Client assets reached $32.4 billion during the period. Expanding operating margins show how higher user activity builds long-term earnings power. Three things management said stand out.

The relaxation of the pattern day trader, or PDT, rule in June removed day-trading limits on accounts under $25,000. Webull capitalized on this shift as options and equities trading from smaller accounts surged without dampening overall user retention.

Webull completed its acquisition of Pi Securities, a brokerage operating in Thailand, to accelerate its international expansion. The transaction added $3 billion in customer assets while expanding access to high-balance accounts in Thailand.

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