Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
|
20.11.2026 03:54:40
Webull Corporation Q3 Income Declines
(RTTNews) - Webull Corporation (BULL) released a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $31.23 million, or $0.06 per share. This compares with $36.92 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 39.4% to $218.72 million from $156.94 million last year.
Webull Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.23 Mln. vs. $36.92 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.07 last year. -Revenue: $218.72 Mln vs. $156.94 Mln last year.
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