Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
|
23.09.2026 12:45:01
Webull President Denier Sells 53,846 Shares for $516,000
Anthony Michael Denier, President of Webull(NASDAQ:BULL), sold 53,846 Class A ordinary shares on Sept. 8, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($9.58); post-transaction value based on Sept. 8, 2026, market close ($9.57).
Webull operates as a technology-enabled retail investment platform with a market capitalization of $4.2 billion, generating $672.2 million in TTM revenue with net income of $42.6 million. The company's competitive positioning is anchored in its democratized access to global markets, a comprehensive product suite spanning trading to wealth management, and a presence across multiple jurisdictions, enabling diversified revenue streams and opportunities for geographic expansion. With 1,396 employees, Webull maintains operational efficiency while scaling its platform to capture growing demand for digital investment solutions among retail investors worldwide.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Webull Corporation Registered Shs
|
25.08.26
|Webull – Regeländerung durch US-Börsenaufsicht SEC heizt das Geschäft an (NewsTool)
|
25.08.26
|Webull – Regeländerung durch US-Börsenaufsicht SEC heizt das Geschäft an (NewsTool)
|
18.08.26
|Ausblick: Webull zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Webull stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Webull mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Webull Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Webull Corporation Registered Shs
|6,82
|-5,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.