Webull Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034

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23.09.2026 12:45:01

Webull President Denier Sells 53,846 Shares for $516,000

Anthony Michael Denier, President of Webull(NASDAQ:BULL), sold 53,846 Class A ordinary shares on Sept. 8, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($9.58); post-transaction value based on Sept. 8, 2026, market close ($9.57).

Webull operates as a technology-enabled retail investment platform with a market capitalization of $4.2 billion, generating $672.2 million in TTM revenue with net income of $42.6 million. The company's competitive positioning is anchored in its democratized access to global markets, a comprehensive product suite spanning trading to wealth management, and a presence across multiple jurisdictions, enabling diversified revenue streams and opportunities for geographic expansion. With 1,396 employees, Webull maintains operational efficiency while scaling its platform to capture growing demand for digital investment solutions among retail investors worldwide.

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