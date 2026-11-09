|
09.11.2026 06:31:29
Webzen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Webzen veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Webzen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 169,70 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 305,00 KRW je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,83 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,02 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!