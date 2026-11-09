09.11.2026 06:31:29

Webzen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Webzen veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Webzen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 169,70 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 305,00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,83 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,02 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

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