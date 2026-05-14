Webzen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Webzen präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 256,67 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 46,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,25 Prozent auf 39,37 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at