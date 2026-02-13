Webzen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Webzen hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 187,70 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 413,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Webzen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 49,94 Milliarden KRW im Vergleich zu 56,07 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 680,17 KRW. Im Vorjahr waren 1932,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,77 Prozent auf 174,44 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at