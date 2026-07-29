WEC Energy Group Aktie

WEC Energy Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 15:02:52

WEC Energy Again Reaffirms FY26 EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Wednesday, energy utility WEC Energy Group, Inc. (WEC) again reaffirmed its earnings guidance for the full-year 2026 in the range of $5.51 to $5.61 per share.

In Wednesday's pre-market trading, WEC is trading on the NYSE at $115.02, up $1.41 or 1.24 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WEC Energy Group Inc

mehr Nachrichten