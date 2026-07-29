WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|
29.07.2026 15:02:52
WEC Energy Again Reaffirms FY26 EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Wednesday, energy utility WEC Energy Group, Inc. (WEC) again reaffirmed its earnings guidance for the full-year 2026 in the range of $5.51 to $5.61 per share.
In Wednesday's pre-market trading, WEC is trading on the NYSE at $115.02, up $1.41 or 1.24 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!