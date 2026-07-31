WEC Energy Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WEC Energy Group stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WEC Energy Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,06 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at