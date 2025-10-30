WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
|
30.10.2025 13:57:19
WEC Energy Group, Inc. Announces Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - WEC Energy Group, Inc. (WEC) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $271.3 million, or $0.83 per share. This compares with $240.1 million, or $0.76 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.9% to $2.104 billion from $1.863 billion last year.
WEC Energy Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $271.3 Mln. vs. $240.1 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.76 last year. -Revenue: $2.104 Bln vs. $1.863 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WEC Energy Group Incmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: WEC Energy Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.10.25
|S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25