WEC Energy Group, Inc. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - WEC Energy Group, Inc. (WEC) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $299.2 million, or $0.91 per share. This compares with $245.4 million, or $0.76 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.6% to $2.062 billion from $2.009 billion last year.

WEC Energy Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $299.2 Mln. vs. $245.4 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $0.76 last year. -Revenue: $2.062 Bln vs. $2.009 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.51 To $ 5.61