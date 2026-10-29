WEC Energy Group Aktie

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WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060

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29.10.2026 12:07:05

WEC Energy Group, Inc. Reveals Climb In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - WEC Energy Group, Inc. (WEC) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $389.3 million, or $1.18 per share. This compares with $271.3 million, or $0.83 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.8% to $2.290 billion from $2.104 billion last year.

WEC Energy Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $389.3 Mln. vs. $271.3 Mln. last year. -EPS: $1.18 vs. $0.83 last year. -Revenue: $2.290 Bln vs. $2.104 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.60 To $ 5.64

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