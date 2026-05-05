WEC Energy Group, Inc. Reveals Increase In Q1 Profit

(RTTNews) - WEC Energy Group, Inc. (WEC) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $804.4 million, or $2.45 per share. This compares with $724.2 million, or $2.27 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.2% to $3.43 billion from $3.14 billion last year.

WEC Energy Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $804.4 Mln. vs. $724.2 Mln. last year. -EPS: $2.45 vs. $2.27 last year. -Revenue: $3.43 Bln vs. $3.14 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.51 To $ 5.61