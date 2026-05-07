WEC Energy Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WEC Energy Group hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WEC Energy Group 2,27 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at