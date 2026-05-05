WEC Energy Group Aktie
WKN DE: A14V4V / ISIN: US92939U1060
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05.05.2026 14:47:29
WEC Energy Reaffirms FY26 EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Tuesday, energy utility WEC Energy Group, Inc. (WEC) reaffirmed its earnings guidance for the full-year 2026 in the range of $5.51 to $5.61 per share.
In Tuesday's pre-market trading, WEC is trading on the NYSE at $116.32, down $0.14 or 0.12 percent.
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