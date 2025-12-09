BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
09.12.2025 10:27:06
Wechsel an der Spitze: Nedeljković löst Zipse als BMW-Chef ab
Milan Nedeljković wird neuer BMW-Chef. Im nächsten Jahr soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Diesen hat aktuell noch Oliver Zipse inne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
