Wechsel an der Spitze von Unilever in Hamburg (FOTO)

Peter Dekkers (53) hat am 1. August 2019 als Executive Vice President (EVP) Unilever DACH die Verantwortung für Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Der internationale Konsumgüterhersteller, zu dem so bekannte Marken wie Knorr, Langnese , Dove oder Coral gehören, hat damit diese Schlüsselposition mit einem bekannten Gesicht besetzt: Von 2013 bis 2017 war Dekkers Verkaufschef von Unilever in Deutschland. In den vergangenen zwei Jahren war er als Executive Vice President für Unilever in den skandinavischen Ländern tätig. Er folgt auf Ulli Gritzuhn, der die DACH-Region in den vergangenen fünf Jahren leitete und sich zu Ende Juli 2019 in den Ruhestand verabschiedet hat.

"Ich übernehme die Verantwortung für Unilever DACH in einer besonders spannenden Zeit. Verbraucherinnen und Verbraucher werden immer anspruchsvoller, Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und die Digitalisierung stellt bestehende Geschäftsmodelle in Frage. Vor diesem Hintergrund muss sich Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz zukunftsfähig aufstellen. Auf diese Herausforderung freue ich mich", sagt Peter Dekkers, EVP Unilever DACH.

Dekkers startete seine berufliche Karriere bei Unilever im Bereich Forschung und Entwicklung. Nach verschiedenen Stationen im Marketing wechselte der studierte Mathematiker 1998 in den Verkauf. Hier war er in verantwortlichen Positionen sowohl für das Geschäft mit Lebensmitteln als auch mit Körperpflege, Haushaltsreinigern und Waschmitteln tätig. Ab 2005 verantwortete Dekkers von Dubai aus das Unilever-Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darauf folgte eine Tätigkeit am Firmensitz in London als Vice President Global Customer Development Excellence. 2010 übernahm der gebürtige Niederländer die Rolle des Verkaufschefs in Thailand.

Über Unilever

Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 2,5 Milliarden Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 155.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 51 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Knorr, Bertolli, Lipton, Dove, Duschdas, Axe, Rexona, Coral, Langnese und Ben & Jerry's.

Unilever hat es sich zum Ziel gesetzt,

- bis 2020 mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern, - den Umwelteinfluss unserer Produkte bis 2030 zu halbieren und - die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen bis 2020 zu steigern.

Unilever schafft Unternehmenswert, indem Wachstum und Vertrauen gesteigert sowie Kosten und Risiken gesenkt werden. Unsere Marken, die eine nachhaltige Lebensweise unterstützen, wachsen doppelt so schnell und stehen 2018 für 69 Prozent des Wachstums, verglichen mit 46 Prozent im Vorjahr. Ab 2025 will das Unternehmen nur noch wiederverwendbare, recycelbare oder kompostierbare Kunststoffverpackungen verwenden.

Im Dow Jones Sustainability Index belegt Unilever 2018 erneut eine führende Position. Das Unternehmen will bis 2030 eine positive CO2-Bilanz in seinen Produktionsprozessen erreichen. Außerdem hat Unilever zugesichert, dass 100 Prozent seiner Kunststoffverpackungen bis 2025 vollständig wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sind.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.unilever.de und unter www.unilever.com

