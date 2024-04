Wechsel an der Spitze von Zyperns Notenbank

Nikosia (Reuters) - Zypern bekommt einen neuen Notenbankchef.

Der Ex-Bankmanager Christodoulos Patsalides soll künftig die Zentralbank des Inselstaates leiten, wie das Präsidialamt Zyperns am Montag mitteilte. Patsalides, der mit seiner Ernennung künftig Zypern im 26-köpfigen Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) vertritt, soll sein Amt am 11. April antreten. Der Nachfolger von Notenbankchef Constantinos Herodotou war zuletzt Wirtschaftsberater des zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulides. Einen frühen Teil seiner Karriere hatte der Volkswirt, der an der London School of Economics promovierte, bereits bei der Notenbank verbracht. Danach zog es ihn in die Privatwirtschaft, wo er bei der Bank of Cyprus bis in den Vorstand aufstieg und stellvertretender Konzernchef wurde. 2020 ging er in die Beratung.

