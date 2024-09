Wechsel im Aufsichtsrat: Deutsche-Börse-Chef Jetter verlässt 2025 sein Amt - Deutsche Börse-Aktie tiefer

Jetter habe der Deutschen Börse mitgeteilt, dass er mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 seine Ämter als Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied niederlegen wird, teilte der Börsenbetreiber mit.

Jetter wolle zukünftig mehr Zeit seinen Interessen in den USA sowie unter anderem Mandaten in der Schweiz widmen. Die Weichen für die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden seien gestellt.

"Ich wurde 2018 in den Aufsichtsrat berufen und 2020 und 2024 zu dessen Vorsitzenden gewählt. Die Übernahme des Vorsitzes erfolgte in bewegter Zeit. Nach dann fünf Jahren an der Spitze dieses Gremiums sind alle seinerzeit vorhandenen und damals absehbaren Herausforderungen bewältigt und das Unternehmen ist personell wie wirtschaftlich stabil und auf einem guten Weg", so Jetter in einer Stellungnahme.

Jetter war erst auf der Hauptversammlung im Mai für weitere 3 Jahre in seinem Amt bestätigt worden.

Der Vorstandsvorsitzende Theodor Weimer wird den Börsenkonzern zum Jahresende verlassen. Nachfolger wird der derzeitige stellvertretende Vorsitzende Stephan Leithner.

Die Aktie der Deutschen Börse büßt im XETRA-Handel zeitweise 0,67 Prozent auf 208,30 Euro ein.

FRANKFURT (Dow Jones)