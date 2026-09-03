Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Indexänderung
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03.09.2026 09:53:00
Wechsel im FTSE 100: easyJet und Ithaca verdrängen Entain und Persimmon
Die Aktie des Übernahmeziels easyJet wird laut dem Indexbetreiber FTSE Russell in den Londoner FTSE 100-Index zurückkehren. Außerdem kommt die Aktie des Öl- und Gasunternehmens Ithaca Energy in die Top-Liga. Platz machen müssen dafür der Sportwetten- und Glücksspielanbieter Entain sowie der Hausbauer Persimmon. Die Änderungen treten per Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Der FTSE-100 ist ein Aktienindex der 100 höchstkapitalisierten Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind. Jedes Unternehmen, das auf Platz 111 oder darunter fällt, wird automatisch aus dem Index entfernt, während jedes Unternehmen, das auf Platz 90 oder höher steigt, automatisch aufgenommen wird.
DJG/gos/uxd
DOW JONES
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