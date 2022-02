Wechsel im Verwaltungsrat und in der Konzernleitung von Roche

Basel, 1. Februar 2022



Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) hat heute bekannt gegeben, dass William Pao (1967), M.D., Ph.D. und seit 2018 Leiter von Roche Pharma Forschung und Frühe Entwicklung (pRED), entschieden hat, das Unternehmen per 18. März 2022 zu verlassen und in den USA eine neue Herausforderung anzunehmen. Johannes (Hans) Clevers (1957), M.D., Ph.D., seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats, tritt von diesem Amt zurück und wird per 18. März 2022 zum neuen Leiter von Roche pRED ernannt. Hans Clevers wird neu Mitglied der erweiterten Konzernleitung und in Basel tätig sein. Die Nachfolge von Hans Clevers im Verwaltungsrat wird zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt und kommuniziert.



Dazu Severin Schwan, CEO von Roche: «Ich konnte mit Hans Clevers bereits in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied von Roche zusammenarbeiten und freue mich daher ausserordentlich, dass wir ihn als neuen Leiter von pRED gewinnen konnten. Seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen, sein kooperativer und pragmatischer Stil und seine exzellenten Führungsqualitäten werden uns in den kommenden Jahren helfen, weiterhin erfolgreich zu sein. Und sie werden für eine starke Dynamik bei der Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Medikamente für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt sorgen.» Schwan weiter: «William Pao hat die Transformation unserer pRED-Organisation massgeblich vorangebracht und hat unser Forschungs- und Entwicklungsportfolio wesentlich gestärkt und diversifiziert. Ich bin ihm für all das, was er für Roche und unsere Patientinnen und Patienten geleistet hat, von ganzem Herzen dankbar. Für seine Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste.»



William Pao kam 2014 zu Roche und übernahm seine aktuelle Funktion 2018. Er ist US-amerikanischer Staatsbürger mit einem Abschluss der Harvard University und M.D. und Ph.D. der Yale University. Er absolvierte seine fachärztliche Ausbildung in Innerer Medizin am New York Presbyterian Hospital und an der Weill Cornell Medical School. Nach einem Postdoc-Stipendium in internistischer Onkologie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) wurde er in dessen Lehrkörper aufgenommen. Bevor er zu Roche kam, war William Pao Professor für Medizin und Direktor der Abteilung für Hämatologie/Onkologie an der Vanderbilt University und gleichzeitig Direktor für personalisierte Krebsmedizin am Vanderbilt-Ingram Cancer Center. Im Jahr 2011 wurde er in die American Society for Clinical Investigation und 2017 in die Association of American Physicians gewählt.



Hans Clevers ist niederländischer Staatsbürger mit einem Master in Biologie sowie M.D. und Ph.D. der Universität Utrecht in den Niederlanden. Aktuell ist er Professor für Molekulargenetik an der Universität Utrecht, leitender Prüfarzt am Hubrecht Institute sowie am Princess Máxima Center for Pediatric Oncology und Oncode Investigator. Zudem ist er Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Beiräte, darunter des Francis Crick Institute, und Mitbegründer mehrerer Unternehmen weltweit. Er wurde mehrfach international ausgezeichnet und ist Mitglied der Royal Netherlands Academy of Sciences, der National Academy of Science der USA, der Académie des sciences in Frankreich und der Royal Society des Vereinigten Königreichs.



