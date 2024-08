Wechsel von Füllkrug-Nachfolger Beier zum BVB perfekt

DORTMUND (dpa-AFX) - Maximilian Beier wird der Nachfolger von Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). Der Fußball-Bundesligist investierte die knapp 30 Millionen Euro Ablöse für den zu West Ham United gewechselten Mittelstürmer in die Verpflichtung von Jung-Nationalspieler Beier. Der 21 Jahre alte EM-Teilnehmer von der TSG 1899 Hoffenheim unterschrieb nach dem absolvierten Medizincheck in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie beide Vereine mitteilten. Beier hatte in Hoffenheim noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.

"Maxi war nach dem Abgang von Niclas Füllkrug unser absoluter Wunschspieler. Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr abgeklärt auf dem Platz und besticht durch sein Tempo, seine Laufbereitschaft und seine Torgefahr. Zudem ist er auf verschiedenen Positionen und in unterschiedlichen Systemen einsetzbar", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Beier soll beim Champions-League-Finalisten die im Angriff entstandene Füllkrug-Lücke schließen. Zudem ist der Neuzugang zehn Jahre jünger als sein Vorgänger. "In den Gesprächen mit Borussia Dortmund habe ich von der ersten Minute an gespürt, wie sehr sie mich wollen und ich hatte sofort ein super Gefühl. Die Ziele des Vereins und meine sind dieselben: Wir wollen Titel holen. Ich werde alles dafür geben", sagte der gebürtige Brandenburger Beier, der in bislang 42 Bundesligaspielen 16 Treffer erzielte und schon am Samstag im DFB-Pokal bei Phönix Lübeck (18.00 Uhr) sein Debüt feiern könnte.

Fünfter Neuzugang des BVB

Beier ist nach Waldemar Anton, Serhou Guirassy (beide VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Yan Couto (Manchester City) der fünfte Neuzugang der Dortmunder. "Wir haben nun all unsere fünf Zielspieler dieser Transferperiode verpflichten können - darunter drei Profis, die zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehören. Um Maximilian haben mehrere europäische Top-Vereine gekämpft. Wir sind sehr froh, dass wir ihn schnell von Borussia Dortmund überzeugen konnten", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken.

Die Einigung von Beier macht den Abgang von Angreifer Youssoufa Moukoko wahrscheinlicher. Dessen Berater Patrick Williams hatte sich vor wenigen Tagen öffentlich über zu wenig Einsatzzeiten des 19 Jahre alten Stürmers beklagt. Angeblich sollen die französischen Clubs OSC Lille und Olympique Marseille interessiert sein. Zudem steht BVB-Talent Paris Brunner vor einem Wechsel in die französische Liga. Der 18-Jährige wird von der AS Monaco umworben./ri/DP/he