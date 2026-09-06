06.09.2026 11:49:44

Wechselseitige Luftangriffe trotz US-Vermittlungsaktion

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Während einer US-Vermittlungsmission haben Russland und die Ukraine wie vereinbart die Hauptstädte Kiew und Moskau von Angriffen verschont, an anderen Stellen aber aus der Luft attackiert. In der Ukraine wurde die frontnahe Großstadt Saporischschja beschossen, es gab nach Angaben von Gouverneur Iwan Fedorow Opfer.

An der Grenze der Ukraine nach Rumänien trafen russische Drohnen nach Angaben örtlicher Behörden einen Grenzübergang. Dieser musste zeitweise geschlossen werden. Am Samstagabend tötete eine russische Drohne in der Stadt Tschuhujiw im Gebiet Charkiw drei Mitglieder einer Familie.

Brand in russischer Raffinerie

In Russland verursachte ein ukrainischer Drohnenangriff einen Brand in der Raffinerie von Rjasan südöstlich von Moskau, wie Telegramkanäle inoffiziell berichteten. Regionalgouverneur Pawel Malkow bestätigte den Angriff und ein Feuer in einem nicht näher bezeichneten Industriebetrieb. Drohnenattacken wurden auch aus dem Gebiet Rostow in Südrussland gemeldet.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werden heute zu ihrem ersten Besuch in Kiew erwartet. Dort sollen sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen. Am Vorabend hatten sie in Moskau Kremlchef Wladimir Putin getroffen. Die dreitägige Pause bei Angriffen auf die Hauptstädte soll den Amerikanern eine sichere Reise ermöglichen./fko/DP/zb

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