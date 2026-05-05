KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.05.2026 16:30:00
Weckruf aus der Industrie: Tech-Riesen fordern Kurskorrektur der EU-KI-Politik
Vor neuen Trilog-Verhandlungen zum KI-Omnibus-Paket warnen CEOs von Ericsson, SAP, Siemens & Co. vor Überregulierung. Sie verlangen mehr Raum für Innovation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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