Wecome Intelligent Manufacturing A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wecome Intelligent Manufacturing A hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 432,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 508,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,220 CNY. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Wecome Intelligent Manufacturing A im vergangenen Geschäftsjahr 1,88 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wecome Intelligent Manufacturing A 2,01 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at