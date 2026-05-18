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18.05.2026 06:31:29
Wedge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wedge hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,82 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,370 JPY erwirtschaftet worden.
Wedge hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 324,5 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 224,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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