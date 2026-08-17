Wedge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wedge stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 54,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,190 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,63 Prozent auf 247,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at