Wedge äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,47 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -7,410 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 88,52 Prozent auf 401,1 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 212,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 61,140 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,340 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Wedge im vergangenen Geschäftsjahr 1,17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wedge 816,18 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at