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03.04.2026 06:31:29
Wedgemount Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wedgemount Resources hat am 01.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Wedgemount Resources ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 38,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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