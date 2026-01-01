Wedgemount Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wedgemount Resources lud am 30.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Wedgemount Resources im vergangenen Quartal 0,3 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wedgemount Resources 0,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at