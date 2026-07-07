HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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07.07.2026 20:52:00
Wednesday’s Fed minutes will be revealing — but not in the way investors hope
Minutes of the Fed’s June meeting will give more insight on how new Fed Chair Kevin Warsh intends to run the central bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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