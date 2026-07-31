WEDS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WEDS hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,78 JPY, nach 2,16 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 7,22 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at