WEDS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WEDS hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,17 JPY. Im Vorjahresquartal waren 4,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat WEDS im vergangenen Quartal 7,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WEDS 7,41 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 60,85 JPY gegenüber 89,22 JPY im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat WEDS mit einem Umsatz von insgesamt 34,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -1,73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at