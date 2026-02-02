WEDS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WEDS hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 58,25 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 65,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at