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02.11.2026 06:31:29
WEDS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
WEDS hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 10,29 JPY gegenüber 13,61 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent auf 8,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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