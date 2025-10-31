WEDS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WEDS veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,61 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,14 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,28 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,81 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at