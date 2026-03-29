BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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29.03.2026 14:01:28
Weekend Round-Up: Tesla Triumphs Amid EV Sales Slump, Ford Faces Recall Woes And BYD Plays The Bond Card
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