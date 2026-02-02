|
02.02.2026 15:59:24
WEF: Donald Trump set to dominate Davos 2026
Weeks after attacking Venezuela, capturing its controversial leader, and reviving Greenland ambitions, the US president's presence in Davos is expected to raise the stakes at the WEF's annual meeting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
